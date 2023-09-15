Bursa'da halasını öldürüp babaannesini yaralayan genç yakalandı

Bursa'da aynı evde yaşayan halası ve babaannesinin boğazını kesen ve halasının ölümüne sebep olan genç yakalandı.

Bursa'da halasını öldürüp babaannesini yaralayan genç yakalandı
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Bursa’da aynı evde yaşayan halası ve babaannesinin boğazını kesen ve halasının ölümüne sebep olan genç yakalandı.

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Harçlık vermediği için babaannesinin ve halasının boğazını keserek halasının ölümüne sebebiyet veren Yiğit B. (24), polis ekiplerince yakalandı. Yiğit B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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