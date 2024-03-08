Bursa'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler belli oldu

On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayının gelmesiyle birlikte hatimle teravih namazı kılınacak camiler belli oldu. Bursa’da 28 camide hatimle teravih namazı kılınmaya başlanacak.

Osmangazi ilçesinde 10, Nilüfer’de 4, İnegöl’de 3, Mustafakemalpaşa’da 2, Yıldırım’da 2, Gemlik, Kestel, Mudanya, İznik, Orhangazi, Karacabey, Yenişehir’de 1 camide olmak üzere 12 ilçe ve 28 camide hatimle teravih namazı kılınacak. Hatimle teravih namazı ramazan ayı boyunca devam edecek. 10 Mart Pazar gecesi başlayacak hatimle teravih namazlarında her akşam bir cüz okunacak. Camiler Bursa İl Müftülüğü tarafından belirlenirken, hatimle teravih kılınacak camiler şöyle:

İnegöl ilçesinde Hacı Bahattin Arslan Camii, Yeşil Camii ve Osmaniye Mahallesi Mevlana Camii, Yenişehir ilçesinde Çınarlı (Voyvoda) Camii, Osmangazi ilçesinde Orhan Camii, Çekirge Sultan 1. Murat Hüdavendigar Camii, Nakkaş Ali Paşa Mescidi, Çiftehavuzlar Mahallesi Süleymaniye Camii, Demirtaş Organize Sanayi (DOSAB) Camii, Yunuseli Mahallesi Gazeteciler Cami, Adnan Menderes Mahallesi Park Camii, Demirtaşpaşa Mahallesi Timurtaşpaşa Camii, Şehreküstü Camii ve Elmalık Camii, Mustafakemalpaşa ilçesinde Vıraca Camii, Atatürk Camii, Mudanya Hasanbey Camii, İznik Hacı Hamza Camii, Nilüfer Akçalar Yeni Camii, Demirciler Eski Camii, Şinasi Yürek Camii, Ticaret Merkezi Camii, Yıldırım Zeyniler Camii, Mimar Sinan Mahallesi Hicret Camii, Orhangazi Muhammedül Emin Camii, Gemlik Hazreti Ali Camii, Kestel Hacı Selahattin Yıldız Camii, Karacabey Pazaryeri Öktemler Camii.