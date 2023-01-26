Bursa'da hayvan gübresinin içinde çıkan kadın cesediyle alakalı flaş gelişme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde zeytin bahçesinde gübre içerisinde kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş bir soruşturma başlatan ekipler, yapılan parmak izi çalışmasında cesedin 24 yaşında yabancı uyruklu bir kadına ait olduğu ortaya çıkarken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi’nde çiftlikten hayvan gübresi sipariş eden B.S., traktör kepçeyle zeytin ağaçlarının altına gübre serperken kepçeye bir şeyin takıldığını fark etti. Traktörden inen B.S., gübrenin arasında bir ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın yaptığı incelemelerin ardından ceset, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna ardından ise Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada yapılan kimlik tespit çalışmalarında cesedin 24 yaşında yabancı uyruklu bir kadına ait olduğu ancak cesedin çok tahrip olması nedeniyle kesin bir kimlik tespiti yapılamadığı öğrenildi. Cesedin kimliği yapılacak olan DNA testinden sonra ortaya çıkacak.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken 4 şüpheli gözaltına alındı.