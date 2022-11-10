Bursa'da hayvan kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda tropikal papağan ve mısır yılanı ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafında hayvan kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda kaçak yollardan ülkeye hayvan getiren ve satışını yapan C.K. isimli şahıs Nilüfer ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 1 adet Mısır yılanı (red blood corn) ve 1 adet tropikal papağan ele geçirildi.

Kurtarılan hayvanlar, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Şahıs hakkında ise 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet çerçevesinde adli tahkikat başlatıldı.