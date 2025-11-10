Bursa'da hekim ve sağlık çalışanlarına yanık eğitimi verildi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, kamu hastanelerinde görevli hekim ve sağlık personelini yanık tedavisindeki güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla Bursa Şehir Hastanesi’nde eğitim düzenledi.

Bursa’daki kamu hastanelerinden toplam 120 hekim ve sağlık personelinin katıldığı eğitimde Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde görevli Doç. Dr. Sabriye Dayı ve Op. Dr. Selma Beyeç konuşmacı olarak yer aldı. Yanık tedavisine ilişkin genel bilgilerin ve güncellemelerin paylaşıldığı eğitimde; erişkin ve çocuk hastalarda uygunsuz sevklerin önlenmesi, ilk başvuru merkezlerinde doğru müdahalenin yapılması, endikasyonu olan hastaların üst merkezlere uygun şekilde sevki ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nin ihtiyacı olan hastalar için kullanılması gibi konular da ele alındı.

Programla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Şehir Hastanesi Erişkin Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Selma Beyeç, acil servis ve yoğun bakım görevlileri başta olmak üzere tüm hekim ve hemşirelere açık bir eğitim düzenlediklerini belirtti. Beyeç, "Özellikle sahada çalışan sağlık profesyonellerinin yanık durumlarında ilk etapta ne yapmaları gerektiği, gerekiyorsa nakil sırasında uygulanacak yöntemler veya basit yaralanmalarda izlenecek yol hakkında her yıl bilgi verici eğitimler düzenliyoruz" şeklinde konuştu.

Yanık tedavisinde güncel bilgi önemli

Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Sabriye Dayı ise, "Yanık vakalarında hastalar ve yakınları olduğu kadar vakayla karşılaşacak ilk sağlık personelinin de eğitimi çok önemlidir. Bu nedenle en azından basit, bilinmesi gereken ama üstünde durmadığımız bilgileri tekrardan tazelemek bu konuda hepimizi daha yüksek hizmet kalitesine noktaya ulaştıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.