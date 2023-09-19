Bursa'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Bursa'da narkotik polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Mustafakemalpaşa ilçesinde 6 aydır devam eden fiziki ve teknik takibin ardından bu sabah özel harekat ve çevik kuvvet desteğinde helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda onlarca uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Ekipler torbacıların kapılarını koçbaşlarıyla kırdılar.

Bursa'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da narkotik polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Mustafakemalpaşa ilçesinde 6 aydır devam eden fiziki ve teknik takibin ardından bu sabah özel harekat ve çevik kuvvet desteğinde helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda onlarca uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Ekipler torbacıların kapılarını koçbaşlarıyla kırdılar.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ve Mustafakemalpaşa ilçesinde binlerce polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Özel harekat, çevik kuvvet, asayiş ekiplerinin yanısıra helikopterin de havadan destek verdiği operasyonda şüphelilerin kapıları koçbaşlarıyla kırıldı. Birçok şüphelinin yakalandığı operasyon kameralara anbean yansıdı.

Bursa’da bu yıl içerisinde düzenlenen 3 büyük kökünü kurutma operasyonunda 300 civarında satıcı tutuklanmış ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ve gayrimenkullere savcılık kararıyla el konulmuştu.