Bursa'da hemşireler yorgunluk attı

Özel Hayat Hastanesi hemşireleri, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasında bir mekanda düzenlenen gecede bir araya geldi.

Geceye Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Başhekim Dr. Fatih Özkul çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, hemşirelerin sağlık sektörünün temel taşlarından biri olduğunu ve her fırsatta hemşirelerle buluşmaya önem verdiklerini ifade ederek, tüm hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının Hemşireler Haftasını kutladı.

Hastanenin 45 yıllık başarısının temelinde personeline önem vererek ilerlemek olduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, sözlerinin devamında, “Her yıl bünyesine yeni ekip arkadaşları katarak büyüyen bir Hayat ailesi var. Bu akşam da hep birlikte buradayız, birlikteyiz. Birlikte mutlu olmanın paylaşmanın güzelliğine her zaman inandık. Tabi sadece hemşirelerimiz değil, aynı zamanda diğer birimlerdeki çalışma arkadaşlarımız da bu geceye katıldılar. Ekibimizle birlikte başarıları yakalamanın mutluluğu içindeyiz.Bu vesileyle hastanemize başvuran her hastaya kendi ailesinden biri gibi ilgi gösteren tüm ekibimize teşekkür ediyor, hemşireler haftalarını kutluyorum” dedi.

Başhekim Dr. Fatih Özkul da gecede yaptığı konuşmada, “Hayat Hastanesi çok güzel işlere imza atıyor. Bu güzel ve başarılı işlerin altında beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımızın imzası var. Bir başhekim olarak kendimi şanslı addediyorum çünkü sunduğumuz hizmetin ana belirleyici unsurlardan en önemlisi hemşirelik ve diğer bölümlerde özverili arkadaşlarımızın işlerini en iyi şekilde yapmaları var. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hemşireler haftanızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başhemşire Gülşen Tutarlı da mesleklerini severek yaptıklarını belirttiği konuşmasında, hastane yönetiminin desteklerini daima arkalarında hissettiklerini ve teşekkür ettiklerini söyledi.