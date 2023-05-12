Bursa'da hemşirelere mehteran sürprizi

Bugüne kadar bir çok etkinlikte vatandaşları duygulandıran mehteranlar, bu sefer de hemşireler için coşkulu marşlarını dile getirdi.

Dünya Hemşirelik Haftası bir çok hastanede etkinliklerle kutlanırken, Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde farklı kutlamaya imza atıldı. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Zübeyde Kurtoğlu, hemşirelerle pasta kesip günlerini tek tek kutladı. Bahçeye çıkan hemşireler ve hastalar ise, mehteran sürpriziyle karşılaştı. Bursa Uludağ Mehteran ekibi, insanın duygularını kabartan marşları, hemşire ve hastalar için seslendirdi.

Ayrıca, özveri, gayret ve sevgiyle mesleğini icra eden hemşirelere çeşitli hediyeler de takdim edildi.