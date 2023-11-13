Bursa'da Hilye-i Şerif ve İsm-i Nebi sergisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BUSMEK kursiyerleri desteğiyle oluşturduğu ve 31 eserden oluşan ‘Hilye-i Şerif ve İsm-i Nebi’ sergisi, Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı.

Bursa’dan altyapıdan spora kadar birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel ve sanatsal hayatına katkı sunmaya da devam ediyor. Adeta bir halk üniversitesine dönüşen BUSMEK marifetiyle ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra hüsnühat, tezhip, ebru ve minyatür gibi Türk İslam El Sanatlarına da gereken önemi veren Büyükşehir Belediyesi, geleneksel Türk-İslam El Sanatlarını yaşatma vizyonuyla düzenlediğimiz faaliyetlere ‘Hilye-i Şerif ve İsm-i Nebi Sergisi’ni de ekledi. BUSMEK sanatçıları tarafından büyük emekle hazırlanan 31 nadide eserden oluşan sergi, 13-18 Kasım tarihleri arasında Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Sergi öncesinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Asiye Kafalıer Dönmez ve Marmara Üniversitesi’nden Hattat Prof. Dr. Fatih Özkara’nın katılımıyla düzenlenen panele de sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Panelin sonunda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hilye-i şerifin özellikle sanat ve edebiyat alanında yüksek dini duygularla işlenmiş konulardan biri olduğunu söyledi. Hat sanatında da Peygamberimizin görünüşünü anlatan hadis-i şerif ile dört halifenin isimlerinin yer aldığı güzel hatlarla yazılmış levhaları ihtiva eden eserlere ‘hilye-i saâdet’ veya ‘hilye-i şerîfe’ denildiğini anlatan Başkan Aktaş, “Hattatlar arasında Hazreti Ali’nin tarifinin hilye şeklinde yazılması bir gelenek halini almıştır. İsm-i nebî de Peygamber Efendimizin mübarek isimleri anlamına gelmektedir. Bu mübarek isimler genelde övgü anlamı taşımaktadır. Hilye-i şerif ve İsm-i nebi, İslam kültür ve sanatının önemli birer parçalarıdır. BUSMEK, açıldığı günden bu yana düzenlediği ücretsiz eğitimlerle, halkımızın takdirini toplamaya devam ediyor. Bu merkezlerimiz, ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra hüsnühat, tezhip, ebru ve minyatür gibi Türk İslam el sanatlarına da büyük önem veriyor. Türk-İslam el sanatlarını yaşatma vizyonuyla düzenledikleri faaliyetlere Hilye-i şerif ve İsm-i nebi sergilerini de ekleyerek çalışmalarını zenginleştiriyorlar. Sergiyi tüm Bursalıların görmesini temenni ediyorum. Emeği geçen sanatçılarımızı kutluyorum. Sergimiz hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş tarafından panelistlere çiçek takdim edildi. Daha sonra Başkan Aktaş ve beraberindekiler tarafından açılış kurdelesinin kesimiyle sergi ziyarete açıldı.