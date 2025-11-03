Bursa'da hissedilen deprem anı kameraya yansıdı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Panikleyen vatandaşların kaçtığı anlar ise saniye saniye kayda alındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedilirken, Bursa’nın İnegöl ilçesinde kısa süreli paniğe neden oldu. Bir işletmede güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların sarsıntıyla birlikte panikle dışarı kaçtıkları görüldü.