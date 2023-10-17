Bursa'da hızla ilerleyen otomobil önündeki araca çarptı

Bursa’da kadın sürücünün idaresindeki otomobil, önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç duvara çarpıp durabildi. Kazada şans eseri taraflar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Mudanya Bursa Karayolu İmam Hatip okulları önünde meydana geldi. Kadın sürücünün kullandığı otomobil, önünde gitmekte olan 16 BFB 482 plakalı otomobile arkadan çarparak aracın ağır hasar görmesine neden oldu. Çarpan araç ise çarpmanın tesiriyle yol kenarındaki duvara çarpması sonucu durabildi.

Her iki otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kadın sürücü tedbir amaçlı Mudanya Devlet Hastanesine kontrol için götürüldü. Kazadan sonra her iki araçta ağır hasar oluştu.

Jandarma olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.