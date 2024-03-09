Bursa'da hurdacıda korkutan yangın

Bursa'da hurdalık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da hurdacıda korkutan yangın
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da hurdalık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi Güneri Sokak’ta bulunan hurdacıda meydana geldi. Kısa süre içerisinde büyüyen yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.

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Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.