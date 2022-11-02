Bursa'da hurdacılara çalıntı mazgal denetimi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis ve maliye ekipleri ile birlikte ilçe genelindeki hurdacılarda denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde, hurdacıların rögar kapağı, mazgal ve kablo gibi çalıntı malzeme alımı ve satışı yapıp yapmadıkları kontrol edildi.

Bursa’da son dönemde mazgal hırsızlığı vakalarının artması üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis ve maliye ekipleri ile birlikte ilçe genelindeki hurdacılara baskınlar düzenledi. Özellikle hurdacıların yoğun olarak yer aldığı bölgelerde gerçekleştirilen baskına çok sayıda zabıta ve polis memuru katıldı. Denetimlerde polis ve zabıta ekipleri, hurdacı dükkanlarında mazgal, kablo ve ev aletleri gibi çalıntı şüphesi taşıyan malzemelerin satışının yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Yapılan denetimlerde çalıntı malzemeye rastlanmazken, hurdacılar çalıntı malzeme almamaları ve kendilerine çalıntı mal satmak isteyenleri polise bildirmeleri yönünde uyarıldı.

Yapılan denetimlerde, hurdacılara ruhsat kontrolü de yapıldı. Kendisine ait olmayan arsalarda hurdacılık yaparak çevreyi kirlettiği belirlenen hurdacılara cezai işlem uyguladı. Zabıta yetkilileri, vatandaşların yoğun şikayeti üzerine uygulama yaptıklarını ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.