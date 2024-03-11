Bursa'da iftar öncesi fırınlarda pide kuyruğu oluştu

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Bursa'da sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi için vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyraklar oluşturdu.

Bursa'da iftar öncesi fırınlarda pide kuyruğu oluştu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Bursa’da sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi için vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyraklar oluşturdu.

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti haline gelen Ramazan pidesini almak isteyen vatandaşlar, fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun pide kuyruklarını beklemek istemeyen vatandaşlar ise ekmek ve daha önceden çıkmış pideleri almayı tercih etti. Ezan okunmasına rağman pide kuyruğunun sürdüğü görüldü.

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