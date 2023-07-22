Bursa'da iki ayrı noktada çıkan yangın söndürüldü

Bursa’nın Nilüfer ve Keles ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, 16.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Misi köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında yükselen alevleri gören sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken havadan da helikopter destek verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aynı saatte Mürseller köyü mevkiinde bir yangın daha

Ekipler Misi köyü mevkiinde bulunan ormanlık alandaki yangına müdahale ettiği sırada Keles ilçesine bağlı Mürseller köyü mevkiinde bir yangın daha çıktı. Köydeki vatandaşlar yangına kendi imkanlarınca müdahale ettikleri sırada durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazöz sevk edildi. Ekiplerinin yoğun çalışması sonrası Mürseller köyü mevkiindeki orman yangını da kontrol altına alındı.

Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.