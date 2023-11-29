Bursa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 işçi yaralandı.

Bursa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 işçi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Yaşar S. (53) yönetimindeki 16 S 6074 plakalı minibüs, önünde seyreden Dinçer U. (50) yönetimindeki 16 S 8030 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada 16 S 8030 plakalı minibüsteki işçiler Rumeysa T. (26), Faruk E. (23), Yunus T. (22), Emine K. (29), Ayşe A. (50), Naime K. (45) ve Nurgül İ. (49) yaralandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.