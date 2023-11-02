Bursa'da ilaç bağımlısı olduğu iddia edilen doktor açığa alındı

Ağrı kesici ilaç bağımlısı olduğu iddia edilen, İznik Devlet Hastanesi’nde görevli genel cerrahi uzmanı açığa alındı.

Bursa’da İznik Devlet Hastanesi’nde görevli genel cerrahi uzmanının ağrı kesici bağımlısı olduğu ve ilacı da hastaları üzerinden reçete ederek, kullandığı iddia edildi. Hakkında soruşturma açılan doktorun açığa alındığı öğrenildi.

İlacı hastaya reçete ederek temin ediyormuş

Olay, İznik Devlet Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı M.A’nın, hastaneye tedavi için gelen kanser hastası G.U’nun, eşi A.U., üzerinden damar yolu ile verilen ağrı kesiciyi reçete etmesiyle ortaya çıktı. Kendisi üzerinden uyuşturucu ilaç yazıldığını fark eden A.U., savcılığa giderek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında soruşturma açılan ve ağrı kesici ilacın bağımlısı olduğu iddia edilen doktorun açığa alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi