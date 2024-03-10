Bursa'da ilk teravi namazı kılındı, tarihi camiye binlerce kişi akın etti

Bursa’da rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı eda edildi. Binlerce vatandaş tarihi Ulu Camii’ne akın ederken, Filistin için de dualar edildi.

On bir ayın sultanı Ramazan, Bursa’da dualarla karşılandı, camiler doldu taştı. Bursalılar on bir ayın sultanı olan Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar camilere akın etti. Birçok camide adım atılacak yer kalmazken tarihi Ulu Camii’nde yer bulamayan vatandaşlar avluda namaz kıldı.