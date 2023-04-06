Bursa'da işçileri taşıyan 3 servis aracı çarpıştı : 15 kişi yaralandı

Bursa’da işçi taşıyan üç servis minibüsü birbirine çarptı. Kazada, yaralanan 15 işçi bölgedeki hastaneye kaldırılırdı. Yaralıları almak için gelen bir ambulans ise çamura saplandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İşçileri taşıyan 16 S 4659 plakalı servis aracı İrfaniye Kavşağındaki kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada arkadan yine işçileri taşıyan 16 S 4309 ile 16 S 0360 plakalı servis minibüsü ıslak zeminin etkisiyle kırımızı ışıkta duran servis aracına arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 15 işçi yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu trafiğe kısa süreliğine kapatırken, yaralılar kendileri için gelen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen bir ambulans ise yol kenarındaki çamura saplandı. Uzun uğraşlar sonucu mahsur kalan ambulansı başka bir ambulansa bağlanan halatla kurtarıldı.

Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kaza sebebiyle kapanan trafik kısa süre sonra tekrar açıldı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.