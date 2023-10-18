Bursa'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

Bursa'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı saldırıyı protesto etti.

Bursa'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi
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Bursa’da vatandaşlar, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı protesto etti.

İsrail’in Gazze’de el-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombalamasının ardından Bursalı vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Türkiye ve Filistin bayraklarıyla meydana gelen vatandaşlar sloganlar attı, tekbir getirdi. Vatandaşlar, İsrail’i protestonun ardından dağıldı.