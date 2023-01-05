Bursa'da işyerinde hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’da iş yerine giren hırsızın kasadan paraları çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bursa’nın İznik ilçesi Yeşil Camii Mahallesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gece yarısı motosikletle işyerinin önüne gelen iki kişi, etrafı sakin görünce dükkana girmek istedi. Şüpheliden biri etrafı kollarken, diğeri işyerinin kapısını tornavida ile açarak içeriye girdi. Bir süre etrafı inceleyen hırsız, kasada ki bir miktar parayı alarak, geldikleri motosiklet ile kayıplara karıştı.

O anlar işyeri güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.