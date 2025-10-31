Bursa'da itfaiye personeli ölümden döndü: Balkondan atılan kola şişesi patladı

Bursa’da, itfaiye amirliği bahçesinde görev yapan personel, yan taraftaki alışveriş merkezinin balkonundan atılan 1 litrelik dolu kola şişesi nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu. Yere düşen şişe patlayarak etrafa saçıldı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde bulunan Zafer İtfaiye Amirliği bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görevli bir itfaiye personeli çardakta oturduğu sırada kısa süreliğine dışarı çıktı. Tam o sırada, bitişikteki alışveriş merkezinin balkonundan 1 litrelik, içi kola dolu pet şişe büyük bir hızla aşağıya atıldı.

Şişe, itfaiye personelinin birkaç saniye önce ayrıldığı noktaya düşerek büyük bir basınçla patladı. O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayın ardından büyük bir tehlike atlatan personel, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kola şişesini atan kişi veya kişilerin tespiti için alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.