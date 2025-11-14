Bursa'da izne gelen uzman çavuş trafik kazasında yaralandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan otomobildeki uzman çavuş ve otobüs sürücüsü yaralandı. Uzman Çavuş Barış A.’nın Gölcük Donanma Komutanlığı’nda görev yaptığı ve izinli olarak Bursa’ya geldiği öğrenildi.

Mudanya ilçesi Siteler Mahallesi’nde saat 10.15’te meydana gelen trafik kazası, bölgede paniğe yol açtı. Bilim Caddesi’nden ilerleyen 2GH hattına bağlı 16 ATJ plakalı Burulaş otobüsü, Efeler Caddesi yönünden gelen 16 UAH plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç savrularak yol kenarında güçlükle durabildi.

Kaza sırasında otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Şans eseri hiçbir yolcu yaralanmadı. Panik içindeki yolcular, şoför ve çevredeki vatandaşların yardımıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi. Daha sonra yolcular, olay yerine yönlendirilen başka bir Burulaş otobüsüne aktarılarak yollarına devam etti. Otobüs sürücüsü Sedat T. (48) kazayı hafif yaralarla atlattı. Diğer araç sürücüsü Barış A. (32) ise yaralandı. Barış A.’nın, Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş olduğu ve izne gelerek Bursa’daki ailesinin yanında bulunduğu sırada kazaya karıştığı öğrenildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulunarak omzunun çıktığını tespit etti. Barış A., tedavisi için Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafik polisleri, bölgede detaylı inceleme yaparak kaza tutanağı hazırladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.