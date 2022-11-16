Bursa'da jandarmadan hırsız operasyonu
Bursa'da BUSKİ'ye ait su deposundan hırsızlık yapan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa’da BUSKİ’ye ait su deposundan hırsızlık yapan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa’da BUSKİ’nin su deposuna giren hırsız 3 metre uzunluğunda elektrik topraklama kablosunu kesip çalacağı sırada jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Karakolda işlemleri tamamlanan 37 yaşındaki İ.A. daha sonra adliyeye sevk edildi.