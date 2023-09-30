Bursa'da jandarmadan huzur operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamalarına yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

92 okul ve çevresi, 95 metruk bina, 218 iş yeri, 37 eğlence mekanı, 62 tekel bayii, 115 park bahçe ile 110 uygulama noktasında kontrol ve denetim yapıldı. Uygulama sonucunda 3 bin 872 şahıs sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı. Bin 703 araç kontrol edilirken 8 araç trafikten men edildi. 39 araç sürücüsüne 70 bin 687 lira para cezası kesildi.

Diğer yandan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuya özendirme, müstehcenlik ve yasa dışı 219 siteye erişim engellendi.