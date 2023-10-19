Bursa'da jandarmadan huzur operasyonu
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı bahis, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulama yapıldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı bahis, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulama yapıldı.
335 personel ile gerçekleşen uygulamada, 312 işyeri, 9 dernek denetlendi. Uygulama sonucunda 3 bin 747 şahıs sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca 14 şahsa 48 bin 380 TL idari para cezası kesildi.
1 tabancanın da ele geçirildiği operasyonda, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince Uyuşturucuya Özendirme, Müstehcenlik ve Yasadışı 128 bahis sitesinin erişimi engellendi.