Bursa'da jandarmadan huzur operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı bahis, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulama yapıldı.

Bursa'da jandarmadan huzur operasyonu
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı bahis, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulama yapıldı.

335 personel ile gerçekleşen uygulamada, 312 işyeri, 9 dernek denetlendi. Uygulama sonucunda 3 bin 747 şahıs sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca 14 şahsa 48 bin 380 TL idari para cezası kesildi.

1 tabancanın da ele geçirildiği operasyonda, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince Uyuşturucuya Özendirme, Müstehcenlik ve Yasadışı 128 bahis sitesinin erişimi engellendi.