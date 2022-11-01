Bursa'da kaçak 10 göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolünde araçta 10 kaçak göçmen yakalandı.

Bursa'da kaçak 10 göçmen yakalandı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bursa’nın İnegöl ilçesi Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolünde araçta 10 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa-Ankara karayolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulamada şüphelendikleri aracı durdurdular. Araçta yapılan ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 10 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Gözaltına alınan Göçmenler, Bursa Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.

Bursa'da kaçak 10 göçmen yakalandı
Bursa'da kaçak 10 göçmen yakalandı
Bursa'da kaçak 10 göçmen yakalandı