Bursa'da kaçak 5 Afgan uyruklu şahıs yakalandı

Bursa'da ülkeye kaçak yollarla giren 5 Afgan uyruklu şahıs yakalandı.

Bursa'da kaçak 5 Afgan uyruklu şahıs yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da ülkeye kaçak yollarla giren 5 Afgan uyruklu şahıs yakalandı.

İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesinde devriye görevini sürdüren İnegöl Jandarma Komutanlığı’na bağlı timler, şüphelendikleri 5 şahsı durdurdular. İlçeye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 5 şahıs gözaltına alındı.

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İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler daha sonra sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilecek.