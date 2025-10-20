Bursa'da kaçak motor yağı üretimi

Bursa’nın Mudanya İlçesinde kaçak motor yağı bulunan depoya jandarma ekipleri baskın düzenledi.

Edinilen bilgiye göre; Çekrice Mahallesinde bir depoda kaçak motor yağı üretimi yapıldığının tespit edilmesi üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen operasyon neticesinde depoda 2 bin 750 litre motor yağı, IBC tanklar içerisinde yaklaşık 10 bin litre motor ve hidrolik yağ olmak üzere toplamda 12 bin 750 litre motor ve hidrolik yağı ele geçirildi. Depo sahibi şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.