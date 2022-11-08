Bursa'da kaçak sigara operasyonu

Bursa’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sigara kaçakçılığını önlemek amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 milyon adet boş makaron ele geçirilirken 5 milyon lira değerindeki tıra el konuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Bursa il sınırına giriş yapmak üzereyken Z.R. idaresindeki yabancı ülke plakalı tırı durdurdu. Tırın dorsesinde arama yapan polis ekipleri 15 milyon adet bandrolsüz boş makaron ele geçirdi.

Kaçak sigara naklinde kullanılan Türkiye’de sicile kayıtlı olmayan 5 milyon lira değerindeki tıra yetkililerce el konulurken; adliyeye sevk edilen Z.R., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.