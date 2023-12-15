Bursa'da kaçak tütün ele geçirildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve paketleme materyalleri ele geçirilirken, 1 kişi de yakalandı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve paketlemesinde kullanılmak üzere birçok malzeme ele geçirildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığı önlemeye yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda K.K.’ye (41) ait bir köy evinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 2 adet kompresör, 3 adet makaron doldurma makinesi, 49 kilogram paketlenmiş tütün ile 10 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 600 adet doldurulmaya hazır boş makaron, bin adet doldurulmuş makaron ve paketleme amacıyla doldurulmaya hazır 3 bin adet boş paket ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.