Bursa'da kaçak yapıyı yıktırmamak için canını hiçe saydı

Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, kaçak yapıyı yıkmak için gittikleri bölgede işçilerin engeliyle karşılaştı. İnşaatın çatısına çıkan ve saatlerce çatıdan inmeyen bir işçi, ekiplere güç anlar yaşattı. Nilüfer Belediyesi’nin bir gün içinde yıkmayı planladığı 5 kaçak yapıdan 2’si yıkılırken, 3’ü içinse yürütmeyi durdurma kararı alınınca ekipler geri döndü.

Nilüfer’de kaçak yapıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüren Nilüfer Belediyesi, yıkım uygulamaları esnasında birçok engelle karşılaşıyor. Alaaddinbey Mahallesi’nde tespit edilen kaçak fabrika inşaatını yıkmak için bölgeye giden Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri bu kez işçilerin engeline takıldı. Fabrikanın yapımında çalışan işçilerden biri can güvenliğini hiçe sayıp inşaatın çatısına çıkarak yıkım ekiplerine engel olmaya çalıştı. Nilüfer Belediyesi ekipleri ve güvenlik güçlerinin ısrarına rağmen işçi uzun süre çatıda kaldı. Çatıdaki işçi saatler sonra güvenlik güçleri tarafından çatıdan indirilirken, kaçak fabrika sahibi de bu süre içinde mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldırarak yıkımın gerçekleşmesini engelledi. İşçiler, yürütmeyi durdurma kararının ardından panel malzemeden yapılan fabrikayı, kendi elleriyle söktü.

Verimli tarım arazilerini talan eden kaçak yapıları yerle bir etmek için sahaya çıkan Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, aynı gün içinde yıkılması planlanan diğer iki kaçak fabrikanın sahiplerinin de mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı almasıyla çalışmayı yapamadan döndü.

Böylece, Alaaddinbey, Hasanağa, Yaylacık ve Ürünlü mahallelerinde tespit edilen ve aynı gün içinde yıkılması planlanan 5 kaçak yapının 3’ü yürütmeyi durdurma kararlarına takıldı.

Alaaddinbey, Ürünlü ve Hasanağa’da tarım arazisi üzerine yapılan binlerce metrekarelik fabrika inşaatları, yürütmeyi durdurma kararları nedeniyle yıkılamadı. Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Alaaddinbey ve Yaylacık’taki iki kaçak yapının yıkımını ise gerçekleştirdi.

2023 yılının ilk çeyreğinde 22 yere yıkım tebligatı yapan Nilüfer Belediyesi, bu kaçak yapıların sadece 11 tanesini yıkabildi. Binlerce metrekarelik verimli tarım arazisini talan eden 11 kaçak yapı ise, alınan yürütmeyi durdurma kararları nedeniyle yıkılamadı.