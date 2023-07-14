Bursa'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile bir kamyon çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile bir kamyon çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Mehmet B. (42) yönetimindeki 16 AAK 372 plakalı kamyonet, yakıt istasyonunda çıkış yapan Emin S. (43) yönetimindeki 32 E 0230 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yoldan çıkış şarampole uçarken, kamyonet ise savruldu. Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı Erdal Ş. (47) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.