Bursa'da kamyonun devrilme anı kameralarda

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi, o anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi. Sürücünün yardımına ilk olarak çevredekiler koşarken, ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüyü tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kamyonun devrilme anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.