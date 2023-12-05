Bursa'da kar maskeli, silahlı kuyumcu soygunu

Bursa'da kar maskeli, silahlı soyguncu girdiği kuyumcudan 9 adet Adana burması bileziği çalıp motosiklet ile kaçtı.

Bursa'da kar maskeli, silahlı kuyumcu soygunu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da kar maskeli, silahlı soyguncu girdiği kuyumcudan 9 adet Adana burması bileziği çalıp motosiklet ile kaçtı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. 2. Vatan Caddesi üzerinde bulunan kuyumcunun önünde motosikleti ile duran şüpheli bir şahıs, yüzünde kar maskesi ve elinde silahla gündüz vakti içeriye daldı. Kuyumcuda daha önceden gözüne kestirdiği Adana burması bileziklerin olduğu tarafa yönelen şahıs, 9 adet bileziği alarak tekrar motosikletine binip, hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman