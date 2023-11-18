Bursa'da kar yağışı etkisini gösterdi

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda kar yağışı etkili oldu. Araçlar ilerlemekte güçlük yaşarken, İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri ağır tonajlı araçların geçişlerine izin vermedi.

Bursa'da kar yağışı etkisini gösterdi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda kar yağışı etkili oldu. Araçlar ilerlemekte güçlük yaşarken, İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri ağır tonajlı araçların geçişlerine izin vermedi.

İnegöl-Domaniç Karayolu Arapoturağı mevkiinde saat 20.30 sıralarında etkili olan kar yağışı sırasında yollar beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Diğer yandan, İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri ağır tonajlı araçların geçişlerine izin vermedi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Karayolları ekipleri, kar küreme çalışmalarına başladı.