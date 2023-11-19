Bursa'da kar yağışı sebebiyle yol kapandı
Bursa'nın Kestel ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle, İnegöl yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Ekiplerin hummalı çalışması sonrası, mahsur kalan araçlar yoluna devam etti.
Bursa’nın Kestel ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle, İnegöl yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Ekiplerin hummalı çalışması sonrası, mahsur kalan araçlar yoluna devam etti.
İnegöl’e gidişte yoğun kar yağışı sebebiyle Ümitalan rampası kısa süreliğine trafiğe kapandı. Bir anda uzun kuyrukların oluştuğu yolda, karayolları ve belediye ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Hummalı çalışmanın sonucu, kısa süre sonra yol trafiğe açıldı.