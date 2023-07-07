Bursa'da Karagöz Halk Dansları'ndan muhteşem final

Türkiye’nin köklü folklor gösteri ekiplerinden Karagöz Halk Dansları Topluluğu, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği geceyle sezonu kapattı.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı çatısı altında 1986 yılında kurulan, yurt içinde ve yurt dışında sayısız gösterilerde ve yarışmalarda Türkiye’ye önemli dereceler kazandıran Karagöz Halk Dansları Topluluğu, 2022 - 2023 sezonunu muhteşem bir geceyle tamamladı. Eğitmenliğini Kenan Çelik, Gökhan Kılıç ve Selin Kılıç’ın yaptığı toplulukta, minik, genç, hobi grubu ve gösteri grupları 11 farklı yörenin halk danslarıyla izleyici karşısına çıktı. 250 dansçının sahne aldığı gecede sanatseverler dans gösterilerini ilgiyle izledi.

Halk danslarının Türkiye’nin önemli kültürlerinden olduğunu ifade eden topluluk sanat yönetmeni Kenan Çelik, geceye katkı sunan Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Etkinlik sonunda dansçılar, eğitmenler Gökhan Kılıç ve Selin Kılıç’a çiçek takdim ederken, aileler de bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.