Bursa'da katliam gibi kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu

Bursa’da yağış sebebiyle kayganlaşan otoyolda 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, ölen 4 kişi ve yaralanan 7 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında İstanbul istikametine giden 4 araç kazaya karıştı. Kazada olay yerinde 4 kişi hayatı kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de Bursa Büyükşehir Belediyesi cenaze araçları ile Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Ölen 4 kişi ve yaralanan 7 kişinin kimlikleri tespit edildi

Katliam gibi kaza sonrası ölen kişilerin kimlikleri tespit edildi. Hayatını kaybeden kişilerin Cansu Bağış (23), Serpil Terzi (46), Naz Terzi (15), Betül Nur Terzi (25) olduğu tespit edilirken, yaralanan 7 kişinin ise Sercan Çalık (34), Bünyamin Sivri (34), Yakup Terzi (57), Özer Yağız Savun (10), Defne Naz Savun (8), Özlem Savun (34) ve Reyhan Mahmasahatova (31) olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaralılardan Yakup Terzi’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, katliam gibi kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.