Bursa'da kaybolan teknisyenden üzücü haber

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde elektrik teknisyenliği yapan ve 3 gün önce kaybolan işçinin arama çalışmalarında cansız bedeni bulundu.

Bursa'da kaybolan teknisyenden üzücü haber
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde elektrik teknisyenliği yapan ve 3 gün önce kaybolan işçinin arama çalışmalarında cansız bedeni bulundu.

Yenişehir ilçesinde elektrik teknisyenliği yapan Abdullah Aydın’dan cumartesi akşamı haber alamayan yakınları durumu polise ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, polis ve arama kurtarma ekipleri Aydın’ı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarında katılan İNDAK gönüllüleri yoğunlaştığı dere yatağından bir erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri tarafından kimlik tespiti için çalışma başlatılırken, kişinin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.