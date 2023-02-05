Bursa'da kayganlaşan yolu fırsat bildi, drift atarak ilerledi

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolu fırsat bilerek drift attı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da kayganlaşan yolu fırsat bildi, drift atarak ilerledi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursa’da bir otomobil sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolu fırsat bilerek drift attı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Atabulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle yolun kayganlaşmasını fırsat bilen sürücü drfit atarak ilerledi. O anlar ise trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada tepki toplaması üzerine drift atan sürücüye 20 bin TL idari para cezası yazıldı.

Bursa'da kayganlaşan yolu fırsat bildi, drift atarak ilerledi
Bursa'da kayganlaşan yolu fırsat bildi, drift atarak ilerledi
Bursa'da kayganlaşan yolu fırsat bildi, drift atarak ilerledi