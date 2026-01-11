Bursa'da kayıp olarak aranan genç adam sağ salim bulundu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde günlerdir kendisinden haber alınamayan 31 yaşındaki adamdan sevindirici haber geldi. Kayıp olarak aranan genç adamın sağ olarak bulunduğu öğrenildi.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Karaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Ocak Salı günü akşam saatlerinde ailesiyle birlikte yemek yedikten sonra evden ayrılan 31 yaşındaki Alper Özkaya’dan bir daha haber alınamadı. Ailenin kayıp ihbarı üzerine emniyet güçleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Emniyet ekipleri ve vatandaşların katılımıyla günlerdir sürdürülen arama çalışmaları sonuç verdi. Yapılan çalışmalar neticesinde Alper Özkaya’nın sağ salim bulunduğu bildirildi. Müjdeli haberi, Özkaya’nın ablası Nilay Kondu da sosyal medya hesabından duyurdu. Kondu, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda kardeşinin bulunduğunu belirterek, destek veren herkese teşekkür etti. Günlerdir endişe içinde bekleyen aile, sevindirici haberle derin bir nefes aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Alper Özkaya’nın ailesine kavuştuğu bildirildi. Özkaya ailesi, süreç boyunca özveriyle çalışan emniyet güçlerine ve duyarlılık gösteren tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.