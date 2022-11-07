Bursa'da kaza sonucu meydana gelen kavga kameralara yansıdı

Bursa'da trafik kazası sonrası sürücüler birbirine girdi. O anlar kameraya yansıdı. Kaza ve kavga sebebiyle yol kapandı.

Bursa'da kaza sonucu meydana gelen kavga kameralara yansıdı
Editör
EditörEditör
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Bursa’da trafik kazası sonrası sürücüler birbirine girdi. O anlar kameraya yansıdı. Kaza ve kavga sebebiyle yol kapandı.

Kaza, Bursa-Ankara yolu Gökdere mevkii üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kazaya karışan araç sürücüleri tartışmaya başladı. Tartışma yerini tekme ve yumruklara bıraktı. Çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle ortalık sakinleşirken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da kaza sonucu meydana gelen kavga kameralara yansıdı
Bursa'da kaza sonucu meydana gelen kavga kameralara yansıdı
Bursa'da kaza sonucu meydana gelen kavga kameralara yansıdı
Bursa'da kaza sonucu meydana gelen kavga kameralara yansıdı