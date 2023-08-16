Bursa'da kazada hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 DLF 319 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü seyir halindeyken, karşısına çıkan Veli Ahmet Ayvaz (86) idaresindeki otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle araçlar metrelerce savrulurken, çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Ahmet Ayvaz’ı ve eşi Hatice Ayvaz’ı (79) sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince kontrol edilen kişilerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari aracın sürücüsü ise bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi.

Jandarma ve polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.