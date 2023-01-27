Bursa'da kazada ölen genç gözyaşları arasında toprağa verildi

Bursa’nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada sürücünün kontrolünden çıkarak site duvarına çarpan otomobilde hayatını kaybeden genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahya’nın 10 gün sonra askerlik görevini yapmak için Bolu’ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Kaza, 24 Ocak tarihi 23.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Emre Kahya(19) yönetimindeki 16 R 0688 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki kaldırıma çarpıp savrulan otomobil, sitenin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu hurdaya dönen araçta sürücü ve yanındaki arkadaşı Nurettin Sobot (19) yaralandı. Olay yerine 112, Polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Sürücü Emre Kahya, yoğun bakıma alınmıştı. Kahya, 2 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi Boşnak Camiinde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının akabinde Hastane mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Kaymakam Eren Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve kalabalık cemaat katıldı.