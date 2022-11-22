Bursa'da kazadan kurtulan kokoreç ustası, sahte içkiden hayatını kaybetti

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Teleferik Meydanı’nda yıllarca kokoreç satarak geçimini sağlayan Şakir Çelik’in, bir yıl önce kontrolden çıkan kamyonetin tezgahına çarpması sonucu ölümden döndüğü ortaya çıktı. Bir hafta önce ise sahte içkiden zehirlendikten sonra hastanede hayatını kaybeden Çelik’in, ölmeden önce esnaf arkadaşlarına, "Benim ölümüm sahte içkiden olacak, hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi’nde oturan Şakir Çelik (56), geçtiğimiz hafta sahte içkiden hayatını kaybeden 6 kişiden biriydi. Evde fenalaşması üzerine ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası gözaltına alınan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Benim ölümüm sahte alkolden olacak" diyerek arkadaşlarından ölmeden iki gün önce helallik istedi

Kokoreç tezgahını açarken sürekli yardım istediği ve 25 yıldır arkadaş oldukları öğrenilen Yasin Arısatan, Şakir Çelik’in sürekli helallik istediğini ve ölümünün sahte içkiden olacağını sürekli söylediğini dile getirdi. Ayrıca Çelik’in, alkol fiyatları pahalı olduğu için el yapımı içki içtiğini ama bir gün sahtesine denk gelirse öleceğini söylediği öğrenildi.

Hayatını kaybetmeden iki gün önce ise Çelik’in arkadaşlarından helallik istediği ortaya çıktı.

Kamyonetin altında kalarak ölümden döndü

Çelik’in, daha önce de sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen kamyonetin altında kalarak ölümden döndüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Çelik, geçtiğimiz yıl merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, 220 promil alkollü olduğu öne sürülen Özcan Ö. idaresindeki 16 FA 130 plakalı kamyonetin kontrolden çıkarak çarpması sonucu yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Çelik, tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın yukarıdan hızla gelirken yolda yürüyen bir kişiye, ayrıca kaldırımda otobüs bekleyen bir şahsa ve kokoreç tezgahında bulunan Şakir Çelik’e çarptıktan sonra yayaların arasına daldığı ve duvara çarparak zor durduğu görüldü.