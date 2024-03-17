Bursa'da kazaya karışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da Gemlik ilçesinde önce refüje daha sonra ağaçlara çarpıp ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da kazaya karışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da Gemlik ilçesinde önce refüje daha sonra ağaçlara çarpıp ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Gemlik Çevreyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü Ahmet Okumuş, önce refüje, ardından ağaçlara daha sonra ise kaldırıma çarptı. Kazada, sürücü ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Okumuş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Okumuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Kazayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.