Bursa'da Kent konseyleri 'Deprem' gündemi ile toplandı

Bursa Kent Konseyi, ilçe kent konseylerini ‘Deprem’ gündemi ile topladı.

Bursa’nın ilçelerinde faaliyet gösteren kent konseyleri, Bursa Kent Konseyi’nin koordinasyonunda Merinos AKKM’de bir araya geldi. Deprem gündemiyle Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan’ın yönetiminde gerçekleştirilen toplantıya, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Orhangazi, İnegöl, Karacabey ve Gemlik Kent Konseyi başkanı ve genel sekreterleri katıldı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, ortak karar almanın ve birlikte hareket etmenin önemine değinerek, “Deprem öncesi ve sonrasında ortak neler yapabiliriz bunu konuşmak için bir aradayız. Deprem bölgesini ziyaret ettim. Özellikle Hatay’da incelemelerde bulundum. Ders alınması gereken ibretlik bir ortam vardı. Sağlam bina yok denecek kadar azdı. Devletimiz ve milletimiz fedakarca yaraların sarılması için uğraşıyor. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm belediyelerimiz sahada faaliyet gösteriyor. Bursa Kent Konseyi olarak yürütme kurulumuz, kadın meclisimiz, gençlik meclisimiz, engelliler meclisimiz, çalışma gruplarımız ve tüm gönüllülerimizle beraber deprem bölgesine yardım maksatlı faaliyetlerde bulunduk. Bu süre zarfında bir eksiğimizi fark ettik. Bursa Kent Konseyi bünyesinde bir arama kurtarma ekibimiz yok. Bununla ilgili çalışmalara başladık” dedi.

Herkese düşen görevin ise bir kez daha acıları yaşamamak için ders çıkarmak olduğunun altını çizen Orhan, “Bursa’da böyle bir deprem olursa ne hazırlığımız var. Bunları konuşmalı ve tartışmalıyız. Ayrıca deprem meselesini ikiye ayırmamız lazım. Bir deprem öncesi yapılacaklar, bir de deprem sonrası yapılacaklar şeklinde. Biz hep deprem sonrasını konuşuyoruz ama depremi en az zararla atlatmak için deprem öncesinde yapılacakları da iyi bir şekilde konuşmak lazım. Yer bilimcileri ve konusunda uzman kişileri davet edelim. Bizlere ne yapılması gerektiğini anlatsınlar” şeklinde konuştu.

Toplantının ikinci bölümünde ilçe kent konseyi başkanları ve genel sekreterleri yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bursa Kent Konseyi tarafından önerilerin deprem başlıklı çalıştay ve mahalle afet gönüllüleri ekibi oy birliği ile kabul edildi.