Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekiplerinden kaçamadı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim M. (30)’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şahsın İnegöl’de bir fabrikada çalıştığı tespit edildi. JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla hükümlü, çalıştığı iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.