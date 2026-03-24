Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan araçlar dron ile böyle tespit edildi

Bursa’da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler bu kez dron desteğiyle havadan tek tek tespit edildi.

Denetim, Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yoğun araç trafiğinin bulunduğu güzergahta yapılan uygulamada, havadan görüntüleme yapan dron sayesinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler anlık olarak tespit edildi.

Dron havalandı, sürücüler cezadan kaçamadı

Dron ile yapılan denetimlerde, trafik ışıklarına uymayarak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan araçlar tek tek kayıt altına alındı. İhlal anları dron kamerasına saniye saniye yansırken, görüntüler eş zamanlı olarak sahadaki ekiplere aktarıldı. İhlal yaptığı belirlenen araçlar uygulama noktasında durdurulurken, sürücülere kırmızı ışık ihlali nedeniyle 5 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bu tür uygulamaların caydırıcılığı arttırıyor

Yetkililer, özellikle şehirlerarası bağlantı yolları ve yoğun kavşaklarda kırmızı ışık ihlallerinin ciddi kazalara yol açtığına dikkat çekerek, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. Sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunan ekipler, teknolojik imkanların kullanıldığı bu tür uygulamaların caydırıcılığı artırdığını vurguladı.

Öte yandan, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.